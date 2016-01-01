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Горячая новость
Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 235
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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До самого яркого праздника года остаётся чуть больше суток
До самого яркого праздника года остаётся чуть больше суток
22:36 30 декабря 33
Новый год - это время чудес, надо лишь верить в то, что они случаются и что чудо в каждом из нас.
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Юбилейный год своей работы областная служба занятости заканчивает на высокой ноте
Юбилейный год своей работы областная служба занятости заканчивает на высокой ноте
22:35 30 декабря 33
В банк вакансий в уходящем году работодатели области внесли 63 тысячи вакансий.
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К сотрудникам ГИБДД на стационарном посту сегодня присоединился Дед Мороз
К сотрудникам ГИБДД на стационарном посту сегодня присоединился Дед Мороз
22:33 30 декабря 31
Правда, вместо посоха этот новогодний персонаж в руках держал полосатый жезл.
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Национальная премия «Лавровая ветвь» вручена Алексею Погребному за вклад в кинолетопись и в документальный кинематограф
Национальная премия «Лавровая ветвь» вручена Алексею Погребному за вклад в кинолетопись и в документальный кинематограф
22:30 30 декабря 34
Сегодня, когда снято около ста фильмов, и в работе несколько новых, мастер признаётся, что документальное кино поначалу казалось этапом на пути к кино игровому.
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На заключительный матч в 2016 году Игорь Загоскин выводил своих подопечных с улыбкой
На заключительный матч в 2016 году Игорь Загоскин выводил своих подопечных с улыбкой
22:07 30 декабря 32
Вообще поводов для грусти перед игрой с архангельским «Водником» практически не было.
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21:57 9 декабря 187 1
Выступление на Первенстве мира по карате для Любови Бакиной завершилось слезами радости
На первых же своих самых крупных соревнованиях кировчанка завоевала главный трофей.
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19:35 18 июля 28845 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 22336 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 19610 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 15392 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14275 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3149 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
0:30 31 мая 3457 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 2899 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
16:07 16 мая 4849 18
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2606 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2644 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3202 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4210 22
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