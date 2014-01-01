Давид БОНДАРЕВСКИЙ продюсер Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!