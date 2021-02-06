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Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 763
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Решено, где появятся 30 скверов
Решено, где появятся 30 скверов
19:44 3 февраля 26
Промежуточные итоги общегородского проекта по благоустройству скверов таковы...
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Утро пятницы для пожарных началось с тревожного вызова в посёлок Лянгасово
Утро пятницы для пожарных началось с тревожного вызова в посёлок Лянгасово
19:42 3 февраля 29
Звонок на центральный пульт поступил за несколько минут до окончания смены – в 7- 47, и боевые расчёты, отдежурившие сутки, выехали на место пожара.
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Почти три тонны санкционных овощей и фруктов погибли в мусоровозе
Почти три тонны санкционных овощей и фруктов погибли в мусоровозе
19:38 3 февраля 26
В середине января специалисты кировского Россельхознадзора отчитались о результатах надзорной работы за прошлый год...
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Товар, который не в ладах с законом
Товар, который не в ладах с законом
19:35 3 февраля 33
Свежий вкус и аромат обещают производители этого кофе.
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Третий этап первенства Приволжского округа по конькобежному спорту кировчане начали по-хозяйски
Третий этап первенства Приволжского округа по конькобежному спорту кировчане начали по-хозяйски
19:32 3 февраля 34
После дистанции пятьсот метров у девушек нашим ледовым скороходам удалось остаться в группе лидеров.
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22:30 26 декабря 316 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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20:36 10 января 138 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
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19:35 18 июля 33873 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26324 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 20359 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17333 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14769 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3242 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
0:30 31 мая 3550 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 3485 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
16:07 16 мая 4930 18
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2685 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2748 2
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Реальность.doc
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3295 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4290 22
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