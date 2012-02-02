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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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19:22 31 января 15
Через Пенсионный фонд РФ в Кировской области получают пенсии более 430000 человек...Подробнее
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Выездная Школа садоводов Олега Валенчука открыла свои двери для садоводов и огородников Кирово-Чепецкого района
19:17 31 января 18
Ознаменовалось начало работы ещё одним значимым событием.Подробнее
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19:12 31 января 27
Водителю машины, пытавшемуся заехать в Гостиный, приходится выруливать обратно, прибегнув к помощи людей в униформе.Подробнее
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19:10 31 января 16
Программу "Гиппопотамус" в каждом городе встречают переполненные залы.Подробнее
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Указ о преобразовании министерства спорта Кировской области и присоединения к нему управления молодёжной политики вступит в силу 1 апреля
19:05 31 января 15
На региональном уровне опыт курирования работы по реализации программ государственной молодежной политики...Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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