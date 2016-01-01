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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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22:36 30 декабря 33
Новый год - это время чудес, надо лишь верить в то, что они случаются и что чудо в каждом из нас.Подробнее
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22:35 30 декабря 33
В банк вакансий в уходящем году работодатели области внесли 63 тысячи вакансий.Подробнее
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22:33 30 декабря 31
Правда, вместо посоха этот новогодний персонаж в руках держал полосатый жезл.Подробнее
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Национальная премия «Лавровая ветвь» вручена Алексею Погребному за вклад в кинолетопись и в документальный кинематограф
22:30 30 декабря 34
Сегодня, когда снято около ста фильмов, и в работе несколько новых, мастер признаётся, что документальное кино поначалу казалось этапом на пути к кино игровому.Подробнее
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22:07 30 декабря 32
Вообще поводов для грусти перед игрой с архангельским «Водником» практически не было.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
19:24 15 мая 4210 22