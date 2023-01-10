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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 испортила два дня каникул тысячам жителей домов на Лепсе, Филейке, «ОЦМ»
20:34 9 января 20
Из строя вышел четвёртый пиковый котёл, который запускают в дни, когда температура воздуха опускается ниже отметки минус 20 градусов по Цельсию.Подробнее
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20:32 9 января 17
Температура значительно ниже климатической нормы держится в регионе уже несколько дней.Подробнее
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20:30 9 января 12
Работа центра травматологии и ортопедии в новогодние праздники прошла в штатном режиме.Подробнее
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20:27 9 января 14
В новогодние праздники кировские транспортники отработали стабильно.Подробнее
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20:26 9 января 23
На открытии детского межрегионального турнира по хоккею высокие гости пожелали юным спортсменам начать путь в сборную страны именно с таких соревнований.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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