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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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19:44 3 февраля 26
Промежуточные итоги общегородского проекта по благоустройству скверов таковы...Подробнее
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19:42 3 февраля 29
Звонок на центральный пульт поступил за несколько минут до окончания смены – в 7- 47, и боевые расчёты, отдежурившие сутки, выехали на место пожара.Подробнее
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19:38 3 февраля 26
В середине января специалисты кировского Россельхознадзора отчитались о результатах надзорной работы за прошлый год...Подробнее
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19:35 3 февраля 33
Свежий вкус и аромат обещают производители этого кофе.Подробнее
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19:32 3 февраля 34
После дистанции пятьсот метров у девушек нашим ледовым скороходам удалось остаться в группе лидеров.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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