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Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 631
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Особый случай: расписание поездов на станции «Киров» изменили для удобства пассажира
Особый случай: расписание поездов на станции «Киров» изменили для удобства пассажира
21:21 23 января 104
Согласно табло кировского вокзала, фирменный поезд «Екатеринбург – Санкт-Петербург» остановился на втором пути, хотя, по обыкновению, должен был прибыть на первый.
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Компания «Север-Сити» сорвала проверку готовности к работе
Компания «Север-Сити» сорвала проверку готовности к работе
21:18 23 января 61
Изначальную стоимость работ по отлову и содержанию бродячих собак один из участников аукциона уронил втрое – с двух с половиной миллионов до 785 тысяч.
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В Кирове определились победители зимнего чемпионата области по лёгкой атлетике
В Кирове определились победители зимнего чемпионата области по лёгкой атлетике
21:16 23 января 68
Александр Крутиков понимает, что на областном уровне в толкании ядра вряд ли кто-то сможет отобрать у него «золото».
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Кировские ледолазы взяли очередные награды в розыгрыше Кубка Мира
Кировские ледолазы взяли очередные награды в розыгрыше Кубка Мира
21:15 23 января 56
Четвёртый этап соревнований проходил в швейцарском местечке Саас-Фээ.
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22:30 26 декабря 259 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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22:30 26 декабря 259 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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20:36 10 января 66 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
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19:35 18 июля 33591 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26256 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 19949 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17316 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14749 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
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0:31 31 мая 3230 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
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0:29 31 мая 3316 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
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#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2677 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3276 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
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19:24 15 мая 4276 22
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