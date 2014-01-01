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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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20:01 20 января 28
По крайней мере, так пообещали в администрации.Подробнее
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За год в Ленинскую прокуратуру поступило четыре тысячи жалоб, из них каждая восьмая - по нарушениям в сфере ЖКХ
19:58 20 января 41
На Калинина только после вмешательства прокуратуры отремонтировали фасад, причём вне очереди.Подробнее
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19:55 20 января 29
В УМВД по Кировской области подвели итоги прошлого года.Подробнее
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19:52 20 января 30
Врио губернатора Игорь Васильев во вступительной речи поблагодарил членов совета за выполненные договорённости.Подробнее
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19:50 20 января 47
Для мастера спорта Александра Говорова этот чемпионат области может стать одним из последних стартов в карьере.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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