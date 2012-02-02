наверх
0:05
02 февраля
четверг
-12
Войти Регистрация
Логин Пароль Забыли пароль?
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Возрастное ограничение 16+
Горячая новость
Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 739
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
Подробнее
 
Новости Все новости
С первого февраля будет проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров
С первого февраля будет проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров
19:22 31 января 15
Через Пенсионный фонд РФ в Кировской области получают пенсии более 430000 человек...
Подробнее
Очередное ДТП в Гостином переулке
Очередное ДТП в Гостином переулке
19:12 31 января 27
Водителю машины, пытавшемуся заехать в Гостиный, приходится выруливать обратно, прибегнув к помощи людей в униформе.
Подробнее
Надпись в кассах «Билетов нет» - это привычное дело для уникального шоу
Надпись в кассах «Билетов нет» - это привычное дело для уникального шоу
19:10 31 января 16
Программу "Гиппопотамус" в каждом городе встречают переполненные залы.
Подробнее
Указ о преобразовании министерства спорта Кировской области и присоединения к нему управления молодёжной политики вступит в силу 1 апреля
Указ о преобразовании министерства спорта Кировской области и присоединения к нему управления молодёжной политики вступит в силу 1 апреля
19:05 31 января 15
На региональном уровне опыт курирования работы по реализации программ государственной молодежной политики...
Подробнее
Программы канала Все новости
Самое популярное Самое обсуждаемое день неделю месяц
22:30 26 декабря 304 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
Подробнее
20:36 10 января 128 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
Подробнее
19:35 18 июля 33711 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
Подробнее
20:12 25 февраля 26289 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
Подробнее
22:53 4 марта 20302 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
Подробнее
18:55 28 декабря 17326 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
Подробнее
18:29 23 декабря 14762 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
Подробнее

Найдено в сети Все видео
Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3236 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
0:30 31 мая 3541 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 3460 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
16:07 16 мая 4924 18
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2681 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2733 2
Все видео
Добавлять видео могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.
Логин Пароль Забыли пароль?
Реальность.doc
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3287 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4285 22
Киров 2014 © РЕН-ТВ КИРОВ
Создание сайта: Медиа-Сервис