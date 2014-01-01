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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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21:23 23 января 65
Это стало известно на 16 съезде партии.Подробнее
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21:21 23 января 104
Согласно табло кировского вокзала, фирменный поезд «Екатеринбург – Санкт-Петербург» остановился на втором пути, хотя, по обыкновению, должен был прибыть на первый.Подробнее
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21:18 23 января 61
Изначальную стоимость работ по отлову и содержанию бродячих собак один из участников аукциона уронил втрое – с двух с половиной миллионов до 785 тысяч.Подробнее
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21:16 23 января 68
Александр Крутиков понимает, что на областном уровне в толкании ядра вряд ли кто-то сможет отобрать у него «золото».Подробнее
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21:15 23 января 56
Четвёртый этап соревнований проходил в швейцарском местечке Саас-Фээ.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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