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Горячая новость
Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 554
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Новости Все новости
Дороги в городе в этом году станут лучше
Дороги в городе в этом году станут лучше
20:01 20 января 28
По крайней мере, так пообещали в администрации.
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За год в Ленинскую прокуратуру поступило четыре тысячи жалоб, из них каждая восьмая - по нарушениям в сфере ЖКХ
За год в Ленинскую прокуратуру поступило четыре тысячи жалоб, из них каждая восьмая - по нарушениям в сфере ЖКХ
19:58 20 января 41
На Калинина только после вмешательства прокуратуры отремонтировали фасад, причём вне очереди.
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Мошенники и вымогатели портят статистику
Мошенники и вымогатели портят статистику
19:55 20 января 29
В УМВД по Кировской области подвели  итоги прошлого года.
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Для прессы попечительский совет хоккейного клуба «Родина» уже по традиции получился скоротечным
Для прессы попечительский совет хоккейного клуба «Родина» уже по традиции получился скоротечным
19:52 20 января 30
Врио губернатора Игорь Васильев во вступительной речи поблагодарил членов совета за выполненные договорённости.
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В Кирове проходит чемпионат области по конькобежному спорту
В Кирове проходит чемпионат области по конькобежному спорту
19:50 20 января 47
Для мастера спорта Александра Говорова этот чемпионат области может стать одним из последних стартов в карьере.
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22:30 26 декабря 232 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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20:36 10 января 52 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
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22:30 26 декабря 232 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
Подробнее
20:36 10 января 52 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
Подробнее
19:35 18 июля 33574 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26255 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 19941 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17311 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14740 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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0:29 31 мая 3225 2
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My Cat Saved My Son
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#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2673 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2709 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3266 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4269 22
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