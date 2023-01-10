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Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 338
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 испортила два дня каникул тысячам жителей домов на Лепсе, Филейке, «ОЦМ»
Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 испортила два дня каникул тысячам жителей домов на Лепсе, Филейке, «ОЦМ»
20:34 9 января 20
Из строя вышел четвёртый пиковый котёл, который запускают в дни, когда температура воздуха опускается ниже отметки минус 20 градусов по Цельсию.
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День простоять, ночь продержаться
День простоять, ночь продержаться
20:32 9 января 17
Температура значительно ниже климатической нормы держится в регионе уже несколько дней.
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В каникулы кировчане пили и дрались без фанатизма
В каникулы кировчане пили и дрались без фанатизма
20:30 9 января 12
Работа центра травматологии и ортопедии в новогодние праздники прошла в штатном режиме.
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Не везёт!
Не везёт!
20:27 9 января 14
В новогодние праздники кировские транспортники отработали стабильно.
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В Кирове прошёл межрегиональный детский турнир по хоккею на призы «Единой России»
В Кирове прошёл межрегиональный детский турнир по хоккею на призы «Единой России»
20:26 9 января 23
На открытии детского межрегионального турнира по хоккею высокие гости пожелали юным спортсменам начать путь в сборную страны именно с таких соревнований.
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21:57 9 декабря 219 1
Выступление на Первенстве мира по карате для Любови Бакиной завершилось слезами радости
На первых же своих самых крупных соревнованиях кировчанка завоевала главный трофей.
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19:35 18 июля 32930 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26185 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 19784 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17250 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14688 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 2927 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
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#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2628 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2670 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3233 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
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