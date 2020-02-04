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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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19:49 2 февраля 17
Это значит, что кировчане точно остались без лоукостера.Подробнее
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19:47 2 февраля 17
Первоначальную стоимость работ один из участников аукциона «уронил» втрое.Подробнее
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19:44 2 февраля 23
В Зеленодольске воспитанница Карлена Сарояна поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта.Подробнее
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19:42 2 февраля 18
Второй день чемпионата и Первенства области начинается с приятной процедуры – церемонии награждения победителей первого дня.Подробнее
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21:58 1 февраля 34
На шестнадцатом съезде «Единой России» рассматривались вопросы качества работы власти, народного контроля и эффективного использования бюджетных средств.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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