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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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20:31 13 января 57
Так, наших общественников интересовало, что сегодня предпринимается на федеральном уровне...Подробнее
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20:29 13 января 62
В 2016 году медики планировали провести первичную диспансеризацию 213 тысяч жителей области, прошли обследование 203 тысячи кировчан (около 95% от плана).Подробнее
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20:28 13 января 40
Тревожного покупателя охранники магазина заприметили не сразу, но скоро пригляделись: уж больно долго он ходил от прилавка к прилавку по кругу.Подробнее
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20:25 13 января 61
Местные жители рассказывают: на днях работники «Спецавтохозяйства» приезжали на место, но вот убрали только то, что было в контейнерах.Подробнее
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20:23 13 января 55
Старый Новый год в былые времена был неофициальным - таким, народным праздником.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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