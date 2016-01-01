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Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 454
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Встреча с секретарем российской Общественной палаты носила, скорее, рабочий характер
Встреча с секретарем российской Общественной палаты носила, скорее, рабочий характер
20:31 13 января 57
Так, наших общественников интересовало, что сегодня предпринимается на федеральном уровне...
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Медики подводят итоги диспансеризации - 2016
Медики подводят итоги диспансеризации - 2016
20:29 13 января 62
В 2016 году медики планировали провести первичную диспансеризацию 213 тысяч жителей области, прошли обследование 203 тысячи кировчан (около 95% от плана).
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«Отоварился»
«Отоварился»
20:28 13 января 40
Тревожного покупателя охранники магазина заприметили не сразу, но скоро пригляделись: уж больно долго он ходил от прилавка к прилавку по кругу.
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Стойкий запах от свалки в деревне Хабаровы держится в любую погоду
Стойкий запах от свалки в деревне Хабаровы держится в любую погоду
20:25 13 января 61
Местные жители рассказывают: на днях работники «Спецавтохозяйства»  приезжали на место, но вот убрали только то, что было в контейнерах.
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Сегодня Россия отмечает свой самый эксклюзивный праздник
Сегодня Россия отмечает свой самый эксклюзивный праздник
20:23 13 января 55
Старый Новый год в былые времена был неофициальным - таким, народным праздником.
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19:35 18 июля 33465 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26218 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 19884 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17288 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14711 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3206 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
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0:30 31 мая 3502 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 2995 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
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#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2652 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2693 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3247 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4253 22
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