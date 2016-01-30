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Горячая новость
Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 689
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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Дом на Ленина, 63-а предстал перед прохожими, как ужасная декорация
Дом на Ленина, 63-а предстал перед прохожими, как ужасная декорация
19:18 27 января 21
Крыша и фасад были буквально покрыты сосульками, почти во всех окнах выбиты стекла, кондиционер и адресная табличка практически полностью скрылись подо льдом.
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Приём заявлений на сдачу ЕГЭ заканчивается 1 февраля
Приём заявлений на сдачу ЕГЭ заканчивается 1 февраля
22:30 26 января 20
Все категории учащихся – школьники, в том числе выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей, должны знать...
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Книгу «Секреты овощной грядки: почва, семена, рассада» можно приобрести в Кирове
Книгу «Секреты овощной грядки: почва, семена, рассада» можно приобрести в Кирове
22:28 26 января 80
Школа садоводов, организованная шесть лет назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы РФ...
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Как слоны в посудной лавке
Как слоны в посудной лавке
22:20 26 января 16
Дорогу на Мелькомбинатовском проезде почистили довольно прилично, от бордюра до бордюра, молодцы.
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Кубок Вятки по пожарно-прикладному спорту вновь проходит с участием московских спортсменов
Кубок Вятки по пожарно-прикладному спорту вновь проходит с участием московских спортсменов
22:15 26 января 21
Уже на протяжении нескольких лет столичная дружина держит первенство на этих всероссийских соревнованиях.
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22:30 26 декабря 276 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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20:36 10 января 121 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
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19:35 18 июля 33613 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26274 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 20183 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17324 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14756 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3233 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
0:30 31 мая 3537 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 3404 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
16:07 16 мая 4921 18
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2678 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2728 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3280 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4283 22
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