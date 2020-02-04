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Горячая новость
Прокуроры те же, судья другой
Прокуроры те же, судья другой
22:39 5 декабря 752
Три года назад Навальный и Офицеров вышли из этого...
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«Победилово» удалило «Победу» из списка своих рейсов
«Победилово» удалило «Победу» из списка своих рейсов
19:49 2 февраля 17
Это значит, что кировчане точно остались без лоукостера.
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С отловом собак у городской администрации в этом году явно не складывается
С отловом собак у городской администрации в этом году явно не складывается
19:47 2 февраля 17
Первоначальную стоимость работ один из участников аукциона «уронил» втрое.
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Виктория Чумакова подтвердила звание одной из сильнейших спортсменок Первенства России
Виктория Чумакова подтвердила звание одной из сильнейших спортсменок Первенства России
19:44 2 февраля 23
В Зеленодольске воспитанница Карлена Сарояна поднялась на третью ступеньку пьедестала почёта.
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В бассейне «Быстрица» прошли чемпионат и Первенство области по плаванию
В бассейне «Быстрица» прошли чемпионат и Первенство области по плаванию
19:42 2 февраля 18
Второй день чемпионата и Первенства области начинается с приятной процедуры – церемонии награждения победителей первого дня.
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Главное – ответственность за принимаемые решения
Главное – ответственность за принимаемые решения
21:58 1 февраля 34
На шестнадцатом съезде «Единой России» рассматривались вопросы качества работы власти, народного контроля и эффективного использования бюджетных средств.
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22:30 26 декабря 311 2
В городе начались оползни с крыш, есть пострадавшие
В три часа прошло совещание в администрации с управляющими компаниями: тема – очистка крыш от снега. Учитывая погодную ситуацию,
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20:36 10 января 131 1
С начала года стражи порядка изъяли более 170 литров спиртосодержащей жидкости
В прошлом году контрафактный алкоголь и спиртосодержащая непищевая продукция двойного назначения изымались в Кирове тысячами литров.
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19:35 18 июля 33853 188
Семье переселенцев из Луганской области нужна помощь
Они уехали из Луганской области почти месяц назад. Спешно собрали вещи и документы, попросили родных выслать деньги на дорогу, приехали в Киров.
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20:12 25 февраля 26293 222
Город-сказка, город-мечта
Как отметили некоторые депутаты Гордумы, все эти красочные проекты если и будут реализованы, то не в этой жизни.
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22:53 4 марта 20343 1
Гиппократ перевернулся в гробу
Гиппократу, наверное, и в страшном сне присниться не могло, чем будут заниматься его «коллеги» на рабочем месте.
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18:55 28 декабря 17332 227
На чемпионате города по конькобежному спорту возобновилась программа большого многоборья
Помимо привычных дистанций скороходы соревнуются в пяти- и десятикилометровых гонках - женщины и мужчины соответственно. Ведущий кировский мастер Алексей Сувор...
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18:29 23 декабря 14766 1
Будущие пенсионеры вышли на пикет против непонятной реформы
С каждым годом количество работающего населения в России уменьшается, а пенсионеров, напротив, растёт. А ведь сегодня пенсии выплачиваются, по сути, из тех дене...
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Aug(De)Mented Reality
Aug(De)Mented Reality
0:31 31 мая 3238 2
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
Мужики - Душа на плече, Сердце на ладони
0:30 31 мая 3544 1
Байкеры - Жить Человеком!
Байкеры - Жить Человеком!
0:29 31 мая 3473 2
My Cat Saved My Son
My Cat Saved My Son
16:07 16 мая 4927 18
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
#500 Сектор воронежских фанатов команды "Факел" - Конкурс "Рюмка водки на столе"
16:05 16 мая 2682 14
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, Neymar Jr., Ibrahimović, Iniesta & more | Русская озвучка
16:05 16 мая 2741 2
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очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
пользователь Vladimirdeg
очень торопится на красный свет. Кирово-Чепецк
23:29 17 декабря 3291 5
ДТП,Кирово-Чепецк
пользователь las13
ДТП,Кирово-Чепецк
19:24 15 мая 4288 22
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