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главный редактор информационных программ
Не бойся нарушить ход событий – покажи Миру слабое место. (Слова Ванталы)
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продюсер
Старость определяется не возрастом, а моментом, когда человек начинает считать, что всё интересное, хорошее, важное в его жизни уже было и прошло, и начинает навязывать эту мысль другим. Надоели двадцатилетние старики! Кругом столько открытий!
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продюсер
В мире столько вещей, которые нужно открыть! Важен каждый миг, приобретенный опыт и эмоции!
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журналист
Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека… Сформулировано очень давно и навсегда, я надеюсь…
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Автор и ведущая программы «Парадный вход»
«Если хочешь быть счастливым – будь им!» К. Прутков.
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19:18 27 января 21
Крыша и фасад были буквально покрыты сосульками, почти во всех окнах выбиты стекла, кондиционер и адресная табличка практически полностью скрылись подо льдом.Подробнее
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22:30 26 января 20
Все категории учащихся – школьники, в том числе выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей, должны знать...Подробнее
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22:28 26 января 80
Школа садоводов, организованная шесть лет назад по инициативе председателя Союза садоводов России, депутата Госдумы РФ...Подробнее
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22:20 26 января 16
Дорогу на Мелькомбинатовском проезде почистили довольно прилично, от бордюра до бордюра, молодцы.Подробнее
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22:15 26 января 21
Уже на протяжении нескольких лет столичная дружина держит первенство на этих всероссийских соревнованиях.Подробнее
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пользователь Vladimirdeg
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пользователь las13
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